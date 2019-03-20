針對誰？澳洲修移民政策 人數大減15％、禁住大城

2019-03-20 20:30

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲政府今（20）日宣布新的移民政策以緩解城市擁堵，包括大幅削減每年接收的移民人數上限，並要求部分新移民得在大城市以外居住3年，才能取得永久居民資格。

綜合外媒報導，今年7月1日起，澳洲每年接收的移民人數上限將削減15％，從19萬人減至16萬人；每年最少有2.3萬名移民會被安排到大城市墨爾本、雪梨、伯斯和黃金海岸以外地方居住和工作3年，才可取得永久居民資格。總理莫里森（Scott Morrison）在坎培拉宣布新政策時說，「這是澳洲人希望解決的一個實際問題」。

莫里森表示，政府的決定是基於人口增長問題，澳洲大城市基建負荷過重，但小城鎮卻有大量職位空缺，新移民政策有望解決這些問題。內閣官員泰勒（Angus Taylor）則稱，此舉與紐西蘭恐攻無關；減輕國內擠迫情況的措施，與擔心移民被「妖魔化」，是截然不同的議題。

去年9月發布的ReachTel民調顯示，有63％雪梨居民支持限制遷移到這個澳洲最大城的移民人數。

另外，根據澳洲內政部數據顯示，該國2017至2018年度接收的移民，來自印度的最多，高達20.5％，其次是中國15.5％。新政策生效後，這兩國移民恐首當其衝。

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