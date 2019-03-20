休士頓化工廠大火延燒多日 滾滾黑煙直衝天際

2019-03-20 19:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國德州休士頓西南郊區的一座化學工廠於17日發生猛烈大火，火勢延燒至今仍未撲滅，滾滾黑煙持續籠罩當地，由於鄰近地區水壓下降，當局除表示「火勢不斷變化」，目前仍無法給出撲滅火勢的「確切時間表」。

綜合媒體報導，一家隸屬於洲際碼頭公司（Intercontinental Terminals Company, ITC）的化學工廠於17日發生大火，該工廠主要是製造用於汽油混合物和油漆稀釋劑的化學物品，在火勢延燒後，產生的橘紅色火焰與黑色煙霧籠罩附近區域，並夾帶濃烈的刺鼻味，在好幾英里外就能看到黑色濃煙直衝天際，雖然德州與聯邦監測機關表示空氣品質是安全的，但環保團體表示將自行進行對空氣品質的監測。

事發至今，消防人員仍在奮力撲滅火勢，官員於19日晚間的記者會則指出，持續延燒的火勢已引燃或燒毀15座儲槽中的12座，休士頓所在的哈立斯郡（Harris County）官員更指出，目前沒有撲滅火勢的「確切時間表」，針對民眾憂慮黑色煙霧蔓延整個地區，有關當局則強調危險性很低，不過仍有部分學校為此宣布停課。

一家隸屬於洲際碼頭公司（Intercontinental Terminals Company, ITC）的化學工廠於17日發生大火，該工廠主要是製造用於汽油混合物和油漆稀釋劑的化學物品，在火勢延燒後，產生的橘紅色火焰與黑色煙霧籠罩附近區域。（美聯社）

美國德州休士頓西南郊區的一座化學工廠於17日發生猛烈大火，火勢延燒至今仍未撲滅，滾滾黑煙持續籠罩當地。（美聯社）

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