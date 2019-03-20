奇！韓國人在霧霾天狂吃豬肉 稱油脂可清喉嚨灰塵...

2019-03-20 17:14

〔即時新聞／綜合報導〕韓國近年來飽受霧霾之苦，紛紛把矛頭指向中國，韓國朝野一致決定儘速在國會處理「霧霾列入國家災難」等治霾法案，而韓國民間興起一股豬肉抗霧霾的風氣，他們深信豬肉的油脂有助於清除喉嚨裡的灰塵。

據《路透》報導，每當韓國陷入嚴重霧霾之際，市場上豬肉銷量就會激增，上月28日至本月5日，首都首爾遭逢有史以來最嚴重的霧霾，結果樂天數據顯示，這段時間豬肉銷量增加20%，這關聯令《路透》感到相當驚奇。

原來這是韓國民間偏方，韓國礦工嗜吃豬肉，他們認為滑溜的豬肉有助於清除喉嚨裡的灰塵，一名國中生受訪表示：「每當霧霾嚴重時，我就會多吃豬肉」，這是媽媽跟他說的，「因為豬肉裡有油脂，這可以潤滑喉嚨」。

除了韓國，台灣也盛傳坊間盛傳常喝豬血湯可以清除體內吸入的髒空氣，並達到保護肺部的功能，不過科學家表示，這無學理根據及醫學實證，無論是豬肉還是豬血都沒有沒有清肺養生的功效。

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