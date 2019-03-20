誘發浦項5.4強震 南韓政府永久關閉地熱發電廠

2019-03-20 17:23

〔即時新聞／綜合報導〕南韓浦項2017年發生芮氏規模5.4強震，最新調查報告指出，這是地熱發電廠向地底注水所誘發的非自然地震。對此，南韓政府今（20）日宣布，永久關閉浦項地熱發電廠。

《韓聯社》報導，南韓政府20日表示，虛心接受國內外專家調查研究團隊得出的地熱發電站觸發浦項地震的結論，將完全關閉地熱發電廠，調查發電項目實施過程是否違規。

南韓政府表示，當局將在浦項市政府配合下，按相關程序永久性取消現已停擺的地熱發電商用化技術研發項目，並在與專家協商確保安全的前提下，儘早將發電用地恢復原狀。

報導指出，南韓政府未來5年將投入2257億韓元（約新台幣61億元）重建災區。

南韓浦項2017年11月15日發生芮氏規模5.4強震，為朝鮮半島1978年起有記錄以來的第2強震，多棟建築物倒塌、傾斜或出現裂縫，造成91人受傷。最新調查報告指出，該地震是地熱發電廠的開採活動所誘發。

地熱發電是先鑽井注水，待地熱將水加熱，抽出蒸汽轉動渦輪機來發電。調查發現，地熱發電廠曾向數千公尺深的的地底高壓注水，導致水滲入此前未知的斷層，造成斷層相對滑動，誘發主震。

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