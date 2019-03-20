印尼獅航墜機前一日也出狀況 全靠「他」救了全機

2019-03-20 14:02

〔即時新聞／綜合報導〕印尼獅航一架波音737 Max 8在去年10月發生空難，近日外媒報導，在事發前一天同機型也出現過相同情況，所幸機上有一名正在休假的機師，成功解救當時危急的情形，不料隔日班機仍再次起飛，發生了189人全數罹難的重大空難。

《彭博社》報導，有2名熟知印尼獅航墜機調查的知情人士表示，在獅航發生墜機前一日，同機型也出現飛行控制系統故障，飛機機頭自動下垂的情形，執勤機長無法控制不斷下降的飛機，幸好有名休假中的機師及時伸出援手，拯救飛機於墜機危險中。

報導表示，休假機師碰巧坐在駕駛艙空服員的座位上，發生故障狀況時他協助執勤機師排除系統故障，正確判斷出問題所在，拯救整台飛機，下機後將問題呈交給獅航維修團隊進行檢查，不料隔天這架飛機竟由不知情的另組機組人員起飛載客，才釀成悲劇。

報導指出，印尼交通安全委員會去年11月提出的墜機事故報告中僅表示該架墜機班機先前曾多次出現故障狀況，都未得到適當的維修，反倒並未提及該件事。

對此獅航發言人表示，失事航班的數據和相關資訊都已經上交給印尼交通安全委員會，調查仍在進行中，無法多做評論；波音公司及印度尼西亞交通安全委員會尚未對該報導做出回應。

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