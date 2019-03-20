習近平稱洗腦「從娃娃抓起」 遭中國退休教師這麼抨擊...

2019-03-20 11:28

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平18日主持「中國思想政治理論課教師座談會」時強調，中國需培養世世代代都擁護中共領導、中國社會主義制度、立志為中國特色社會主義事業奮鬥的人才，要求「從學校抓起、從娃娃抓起」。有中國的退休教師批評，中國從娃娃開始就給孩子們吃有問題的食品，習近平卻連對娃娃負責都沒有。

《自由亞洲電台》報導，曾在內蒙古執教的六十多歲退休政治課教師新娜表示，習近平的言論「都是空話」，中國社會從娃娃開始，就給孩子們吃有問題的食品，娃娃的切身利益受到損害，因此，若要真正從娃娃抓起，習近平就要對娃娃負責才行。

在六四事件後主動走下講台的新娜還感慨地表示：「看到習近平主席在座談會上的講話，我作為一個曾經的中專（指中等專業學校）政治課老師，很有感觸：講政治講得再好，不說真話也不行。實事求是才是最關鍵。難道他真的不知道中國現在出現那麼多問題在哪兒嗎？所以習近平真應該與時俱進。」

新娜認為，政治老師講得天花亂墜，也掩蓋不了當前中國社會與文化環境存在問題的事實，她還抨擊中國媒體說：「現在黨媒、媒體所謂的正能量，他把黑的能說成白的，你說這麼下去，不是造成官民對立嗎？」她認為，解決問題的真正辦法是正視問題，而非掩蓋問題，「我記得我們當初講政治課的時候，就要把自己的想法講進去」。

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