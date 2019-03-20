好肥！中國過胖兒童數量暴增 每5人就有1人超重

2019-03-20 10:54

〔即時新聞／綜合報導〕胖胖！來自北京大學等研究單位的分析顯示，由於中國經濟發展等原因，讓小孩更容易取得垃圾食品，使得每5個中國兒童就有1人超重，也就是說兒童肥胖的比例達到20％上下，但在1995年這個比例只在5％左右。

據《CNN》報導，該篇刊載在《柳葉刀‧糖尿病與內分泌學》期刊的論文，收集了1995年至2014年超過100萬名7歲至18歲中國小孩的數據。研究發現，過去由於長期營養素攝入不足和感染等原因所造成的發育遲緩，從8.1％下降到2.4％，過瘦比率也從7.5％下降到4.1％，顯然中國兒童吃得越來越好。

然而，超重或肥胖的中國兒童人數，從1995年的5.3％增加到2014年的20.5％。論文作者之一的北大教授馬軍表示，這代表當局必須採取政策來應對，例如徵收飲料稅或垃圾食品稅，並補貼民眾以達到膳食多樣性，又或者在學校宣導運動和健康的概念。

哈佛大學公共衛生學院全球健康與人口系助理教授雅克斯（Lindsay M. Jaacks）指出，該篇論文所呈現出的問題相當令人擔憂，因為有證據顯示兒童若在體重過重的情況下進入成年期，將會增加罹患第2型糖尿病、心血管疾病和某些癌症的風險。

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