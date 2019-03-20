737 MAX停飛最慘受害者！ 這航空每月支出爆增2.6億

美國西南航空成為737 MAX停飛的最大受害者。（美聯社）

2019-03-20 10:46

〔即時新聞／綜合報導〕波音（BOEING）旗下737 MAX機型，5個月內發生2次空難，全球各國紛紛停飛該機型，根據美媒《彭博》研究，各大航空公司目前需租用二手飛機來取代737 MAX，每架飛機每月要價25萬美元，使用35架737 MAX的美國西南航空，每月將花費約850萬美元（約2.6億元台幣）支付這筆龐大費用，儼然成為最大受害者。

《彭博》報導指出，西南航空是波音737 MAX機型的最大買家，該公司共有35架737 MAX機型飛機，為了填補航班空缺，必須每月租用二手飛機取代，彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）的分析師弗格森（George Ferguson）表示，西南航空每月恐要多付737 MAX的支出。

摩根士丹利分析師拉爾瓦尼（Rajeev Lalwani）也表示，西南航空是美國對737 MAX曝險最高公司，737 MAX佔西南航空運量的7%，停飛該機型將使該航空公司第一季，每座位里程成本（CASM）升近9%，高於該公司原本預估的6%。另外，花旗分析師克里西（Kevin Crissey）也說，波音737 MAX客機停飛對該西南航空營運產生影響。

報導指出，全球共有350架波音737 MAX，由於目前沒有足夠的二手飛機供各大航空租借，因此有航空公司醞釀向波音提出賠償，弗格森表示，波音恐每月花1億美元向航空公司賠償，「時間拖得愈久，金額就會愈高。」

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