公布通緝犯卻用童年嫩照...中國警察道歉了！

2019-03-20 10:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國雲南鎮雄縣警方昨日發布懸賞通緝百名在逃犯罪嫌疑人的公告，其中多名犯罪嫌疑人的照片竟然是兒童時期的嫩照，在網路上引發批評。鎮雄縣警方今天發布「致歉信」，對自身工作的不嚴謹向廣大網友真誠致歉。

中媒《新華社》報導，雲南鎮雄縣公安局昨日發布懸賞通緝百名在逃犯罪嫌疑人的公告，結果公告中的部分照片與犯罪嫌疑人的實際年齡相差甚大，其中3位名叫吉慶海、蘇遠旭、許仕林的嫌疑人，用的都是孩童時期嫩照，名為楊建學的51歲嫌疑人，對應照片更是少年模樣的黑白照片，引發許多網友批評，根本無法協助警方找到犯罪嫌疑人。

面對網友圍剿，鎮雄縣公安局20日發表「致歉信」稱，因無法找到犯罪嫌疑人蘇遠旭、許仕林、吉慶海、楊建學外逃時及近期照片，便使用了其小時候的照片，目前已撤除相關照片，「對自身工作的不嚴謹向廣大網友真誠致歉，希望社會各界和廣大網友一如既往地監督、理解、支持鎮雄警方工作，積極檢舉揭發和提供線索，協助公安機關抓獲犯罪嫌疑人。」。

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