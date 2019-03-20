瘋傳紐西蘭恐攻影片遭轟 4千人在臉書急刪影片前已看到...

2019-03-20 10:15

〔即時新聞／綜合報導〕紐西蘭基督城日前遭受恐怖攻擊，槍手在無故掃射民眾時更開啟臉書直播，引起民眾憤怒，紐西蘭3家寬頻供應商昨日寫信向臉書等社群媒體，要求媒體自律，勿再讓相同情形再發生。

綜合外媒報導，紐西蘭3家寬頻供應商Vodafone NZ、Spark及2degrees昨向臉書等社群媒體發出連署公開信，信中寫道：「社群媒體是這起悲劇的最後一道防線，須防範用戶上傳這類血腥暴力的內容，這儼然已變成全球性問題...。」

《Engadget》報導，臉書對此表示，紐西蘭恐攻直播觀看人數不到200人，但在移除前已有約4000次觀看數，事發24小時內已刪除約150萬個恐攻相關影片，其中有超過120萬支影片是在上傳時就被擋下；Youtube也表示至今已刪除數萬份恐攻相關影片。

由於在紐西蘭持有或是轉發該類片屬違法，違者恐面臨1萬美元（約30萬台幣）的罰鍰或最高14年徒刑，紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）也曾公開表示譴責恐攻及散布犯罪影片的行為。

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