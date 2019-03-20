六四滿30週年 王丹：對中國民主轉型要有耐心和信心

2019-03-20 09:59

〔即時新聞／綜合報導〕今年是六四事件30週年，當年的學運領袖王丹18日晚間在駐德代表處發表演講時表示，對中國的民主轉型要有耐心和信心，當前中國的發展有許多不確定性，他因此在美國成立智庫「對話中國」，透過對話來思考中國的未來，並提出具體政策建言。

《中央社》報導，王丹在台灣前後住了18年後，於2017年移居美國華府，這幾天他到德國訪問，並於18日晚間在駐德代表處發表演講，由駐德代表謝志偉主持。現場有100多人出席，包括多位中國留學生。

王丹認為，中國當前的發展有許多不確定性，隨時會遇到危機，對可能發生的變化得預作準備，因此他在美國成立「對話中國」智庫，結合八九學運領袖、中國作家蘇曉康、台灣太陽花學運領袖林飛帆、香港雨傘運動領袖黃之鋒及1990年後出生的中國年輕人，目的是透過研討會和巡迴演講一同思考中國的未來，並提供具體的政策建言。

王丹堅信，自己站在歷史正確的一方，有信心和耐心等到中國民主轉型的一天到來。

王丹透露，該智庫的經費主要來自台灣的公民社會，他也正積極向海外華人和國際社會募款。該智庫目前在美國得到民主黨籍眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）等政要的大力支持。

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