最後據點不保 外媒指伊斯蘭國走回武裝游擊老路

2019-03-20 11:14

〔即時新聞／綜合報導〕歷經將近5年的征戰，以美國為首的聯軍幾已完全摧毀極端組織伊斯蘭國（IS）於伊拉克及敘利亞建立的「哈里發」偽國，但這不代表伊斯蘭國組織將隨之滅亡，外媒指出，在中東戰火漸歇的同時，伊斯蘭國走回武裝團體的老路，未來將持續執行有效且致命的小規模恐怖攻擊。

在敘利亞國土上作戰的聯軍近期頻傳捷報，聖戰士餘孽被迫退守在敘國東部的最後據點。面對外界談判聲音，數百名IS武裝份子在週二（19日）晚間投降，剩餘少數殘黨再撤退至另一小塊土地上負隅頑抗，敘利亞國土全數收復之期已近在眼前。

然而，百足之蟲死而不僵，伊斯蘭國組織並未受到致命打擊，敘利亞《新聞時報》（NewsHour）特約記者弗格森（Jane Ferguson）表示，透過大量放置簡易爆炸裝置及自殺式汽車炸彈等傳統作戰計畫，伊斯蘭國在過去幾個月內轉變回有效且致命的武裝團體。

弗格森指出，在伊拉克及敘利亞國土上的這場反恐戰爭雖將終結，但伊斯蘭國組織領袖與核心成員仍未全數落網，殘存的聖戰士也還在土耳其與敘利亞等國流竄，保有在世界各地發動恐怖攻擊的實力。

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