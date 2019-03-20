日本基因編輯食品今夏上市 無須嚴格檢驗即可開賣

2019-03-20 10:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國科學狂人賀建奎去年底鬧出軒然大波，讓「基因編輯」這項技術廣受國際輿論熱議，日本厚勞省一個專家小組日前發表報告稱，基因編輯食品被認定對健康無虞，無須經過致癌性或毒性等測試便可開賣，最快將在今夏上市。

綜合外媒報導，基因編輯食品的監管機制與可能的潛在危害一直在國際上備受爭議，日本政府專家小組週一（18日）指出，基因編輯食品與基因改造食品不同，在過程中並未涉及其他生物的基因，基因編輯食物僅透過該技術針對物種本身基因進行編輯，其實與傳統育種方法得出的成果幾無差異。

報導指出，日本科學家現正致力於開發新的基因編輯食品，如不具有毒性成分的馬鈴薯，或體型更大的真鯛等，甚至還有可降低血壓的基因編輯番茄等食品。

日本衛生部與環境部指出，這些食品並未進行基因改造，不會對人體健康或生態系統造成重大影響，無須經過嚴格的安全審查如重大毒性或致癌性測試便可上架販售。

基因編輯相關議題長期受國際熱論，美國食品與藥物管理局一年前便已認定，多數基因編輯的食品不需要經過嚴格審查或監管；但歐盟法院去年7月的判例仍顯示，基因編輯食品仍須經過與基因改造食品相同繁複的審查程序方可上市。

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