噁！變態醫灌入自己精液 女病患們懷孕共生48子...

2019-03-20 09:15

〔即時新聞／綜合報導〕扯！美國一名治療不孕症的醫師克萊恩（Donald Cline），爆出對50多名來求診的女病患進行人工授精，在女病患不知道情況下灌入自己的精液，克萊恩的「子女」人數已高達48人，且受害人數可能更多。

綜合媒體報導，美國印第安那州80歲名醫克萊恩，過去是治療不孕症名醫，他涉嫌用自己精液為求診女病患人工受精，許多病患以為自己生下的是自己先生的孩子，直到2016年克萊恩才自爆此事，目前初步調查，共有48人是克萊恩的「子女」。

37歲女子巴拉德（Jacoba Ballard）是第一個得知此事的人，當他知道自己是克萊恩的孩子，當下感到噁心，認為自己的母親「被侵犯」了。巴拉德還自己上網追蹤與自己一樣的受害者，包括33歲的伍庫可（Heather Wocock）等「兄弟姊妹」，且還真的與自己長得很像。

除了巴拉德之外，66歲婦人、克萊恩的前病患懷特（Liz White）也回憶，當時要做人工授精時，克萊恩曾說要到隔壁房間拿精液，「沒想到接下來會發生這麼噁心的事。」

克萊恩在2009年已退休，早已被吊銷醫師執照，2017年12月也被判1年緩刑，並說為自己的行為引起的痛苦而道歉。至於而克萊恩的「子女」因為訴訟，現在反而常常聚在一起，還在臉書上創立社團，形成另類的「家族」持續保持聯繫。

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