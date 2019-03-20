習近平訪義大利前夕 教廷：對話之門總是敞開

2019-03-20 02:20

〔中央社〕中國國家主席習近平即將訪問義大利，教廷國務院長帕洛林今天表示，對話「之門總是敞開」。至於習近平是否會晤教宗方濟各，他強調，雙方必須先表達會面的意願。

習近平即將於21至24日首度訪問義大利，義大利媒體連日來一直在揣測習近平是否會在訪問期間會晤教宗方濟各（Pope Francis），但是雙方都未就此事做出任何宣布。

美聯社報導，帕洛林（Pietro Parolin）在被問及習近平義大利之行時表示，「我們的門總是敞開」，但是雙方必須表達會面的意願。

路透社報導，梵蒂岡高層消息人士曾透露，教宗方濟各願和習近平見面，中間人士也已向梵蒂岡提議，但中國方面尚未正式提出會面要求。若雙方會面成真，將是歷來首次中國國家領導人和教宗會晤。

中國外交部發言人耿爽18日在例行記者會回答義大利媒體提問時，對習近平是否會晤教宗表示「我不了解有關的情況」。接著又說中方對改善中梵關係「始終抱有誠意，並為此做出了不懈努力」。

北京和梵蒂岡去年9月就中國的主教任命達成歷史性協議後，北京一直擔心，若在中國允許獨立教會，可能會威脅到政府權力。

根據路透社預先取得帕洛林替新書 「中國的天主教——尚待書寫的未來」（The Church in China - A Future Yet to be Written，暫譯）撰寫的引言，他在文中寫道：「聖座不鼓勵對任何國家抱持不信任或敵意。」

在教廷地位僅次於教宗的帕洛林表示，天主教在中國的工作，「無法脫離對中國人民和他們合法政府的尊重、敬意和信任」。這似乎是梵蒂岡為緩和北京疑慮再度嘗試採取的行動。

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