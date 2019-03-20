南韓耐心漸失 文在寅顧問籲北韓採實際行動廢核

2019-03-20 00:38

〔中央社〕南韓總統文在寅的國家安全特別顧問文正仁今天表示，北韓應採取「實際行動」廢棄核子武器，以利與美國的談判突破僵局。他並暗示，南韓對北韓的耐心恐正逐漸消失。

經歷一年的飛彈試射、威脅和緊張局勢後，文在寅利用2018年在南韓舉辦的冬季奧運，推動南北韓迅速外交和解，並在促成北韓與美國的談判上扮演要角。

不過，美國總統川普與北韓領導人金正恩上個月在越南河內舉行的第2次高峰會沒有達成任何協議後，北韓放話考慮中止協商，而且衛星影像顯示北韓的西海（Sohae）火箭發射場有恢復跡象。

文正仁對此表示，北韓若執行任何形式的發射將是一場「災難」，「結果將造成浩劫」。

金正恩曾告訴文在寅，北韓已拆解西海發射場的30%，包括「約20%發射平台，但他尚未向我們證明。這方面仍有待觀察與檢查」。

同樣的，北韓宣稱豐溪里（Punggye-ri）核試場已拆除2/3，但他說，這同樣「需要驗證」。

文正仁說：「北韓應採取更進一步行動，真正將它們全部拆除。現在輪到北韓採取實際行動，以促使美國也有所行動。」

他表示，開放至為關鍵。有很多關於北韓核武的統計數據，而文正仁最相信曾去過寧邊（Yongbyon）的專家赫克爾（Siegfried Hecker）所作估計，即平壤擁有30至35枚核武。

文正仁說：「但我們仍永遠無法確知，這就是為何我們需要有申報與查核的程序。這就好比瞎子摸象。」1080319

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