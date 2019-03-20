力倡科學和宗教非對立 格萊澤摘坦伯頓獎

2019-03-20 00:30

〔中央社〕致力證明科學與宗教並非對立的巴西理論物理學家格萊澤（Marcelo Gleiser），今天榮膺坦伯頓獎（Templeton Prize）殊榮，贏得110萬英鎊（150萬美元）獎金。

年度坦伯頓獎由慈善組織「坦伯頓基金會」（John Templeton Foundation）頒發，致力表揚「證實生命有其精神面」的卓越貢獻者，得獎者可獲110萬英鎊獎金，金額遠高於諾貝爾獎。

現年60歲的格萊澤出生於里約熱內盧，他是一名物理學與天文學教授，專精於宇宙學，自1986年以來一直在美國從事學術研究與教學工作。

身為一名不可知論者，格萊澤不相信神的存在，但拒絕完全排除神存在的可能性。

格萊澤表示：「無神論和科學方法相悖。無神論信奉不信，所以你可以斷然否認你沒有證據反駁的事情。」

他強調：「我將維持開放心態，因為我知道人類的知識有侷限性。」

格萊澤1991年起任教新罕布什爾州達特茅斯學院（Dartmouth College）迄今。

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