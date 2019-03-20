男子大量植髮 疑過敏性休克不治

2019-03-20 00:04

〔即時新聞／綜合報導〕印度一名男子喬哈里（Shrawan Choudhary）14日接受植髮手術時，疑似出現過敏反應，隨即被送往大醫院治療，最後卻在16日不治身亡。負責醫生指出，喬哈里要求一次移植9000根頭髮，比建議植髮量多出3倍。

據《NTD News》報導，喬哈里支付50萬盧比（約新台幣22.4萬元）在孟買一間私人診所接受植髮手術，手術14日晚間開始，原定進行12小時，不料在15日的凌晨2時許，已經移植3700根頭髮的喬哈里突然脖子痛，儘管負責醫生當時給他服用止痛藥和抗生素也沒效。隨後喬哈里開始呼吸困難，診所立即將他送往大醫院，中間身體狀況一度好轉，可是過不久，他的臉和喉嚨又開始腫脹，最後19日晚間在醫院不治身亡。

報導指出，死因尚未確定，不過喬哈里疑似出現過敏性休克反應，警方暫把事件列為意外死亡，將會持續調查。

印度整形外科協會表示，極少有人會因為植髮手術發生呼吸困難等症狀，不過，卻有許多人要求診所一次性大範圍植髮。不過，他們建議，每次最多移植2500至3500根頭髮就好，而手術時間也盡量控制在6至8小時內完成，避免長時間麻醉造成的手術風險。

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