含糖飲料要少喝 研究：日喝2罐早死風險大增

2019-03-19 23:29

〔即時新聞／綜合報導〕台灣手搖飲料門市相當多、超商也隨處可見，很多人常會抵抗不了糖的誘惑。不過美國哈佛大學一項研究發現，常喝含糖飲品，其實會增加心臟病與癌症的早死風險。假如每天喝2罐，罹患心臟病早死風險更會大增31%。

綜合媒體報導，刊登在美國心臟協會期刊《循環》（Circulation）、由哈佛大學進行的研究指出，汽水、運動飲料等含糖飲料，會提升一個人因心臟病早死的風險。研究分析了8萬名女性、3.7萬名男性的健康報告，結果發現，那些每天喝2罐以上含糖飲品的人罹患心臟病早死的機會，比平均每月喝不到1次的人高出31%。每多喝1罐含糖飲品，罹患心臟病的機會更增加10%。

研究還發現，女性過早死亡的風險比男性高，雖然科學家還不明白確切原因，但他們認為這可能與男女間的生理差異或代謝有關。研究人員馬利克（Vasanti Malik）表示，這項研究發現限制攝取含糖飲品、改喝其他飲品，有助改善整體健康。

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