7月大男嬰遭親生父母性虐重傷 要裝人工肛門

2019-03-19 23:45

〔即時新聞／綜合報導〕德國1對年輕父母屢屢性虐待親生兒子，使才7個月大的小男嬰生殖器官嚴重受傷，還須裝上人工肛門。

綜合外媒報導，德國路德維希港（Ludwigshafen）26歲的尼娜（Nina R.）和其23歲男友伊斯梅爾（Ismail S.）在2017年結識，尼娜在去年8月底未婚生下兒子；尼娜為了滿足性慾，常常虐待男嬰，伊斯梅爾也有參與虐待過程，使小男嬰的生殖器官留下血腥的傷口及明顯瘀傷。

直到他們把男嬰帶到醫院，整起事件才曝光。醫師發現，小男嬰有嚴重的腹膜炎，而腹膜炎通常是腹腔內器官破裂感染所致，醫護人員更進一步發現，男嬰頭骨受傷、腦溢血、肋骨骨折、眼睛出血、肺部及心臟受損，生殖器還血流不止，須接受緊急手術並安裝人工肛門。

當地警方已於去年11月逮捕這對狠心父母，法院將於今年5月開庭審訊2人。而7個月大的男嬰目前被安置在寄養家庭，復原情況良好。

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