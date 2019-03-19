花2.4兆填海 香港史上最貴基礎建設「明日大嶼」公開

2019-03-19 21:48

〔即時新聞／綜合報導〕香港政府今（19）日公布「明日大嶼」願景的工程造價，估算這項人工造島計畫要斥資6240億港元（約新台幣2.4兆元），一旦落實，將是香港史上最貴的基礎建設。

綜合外媒報導，香港特首林鄭月娥去年施政報告提出「明日大嶼」願景，表示政府將在20至30年內實現這一願景。港府今日首度公布工程的估算金額，香港發展局局長黃偉綸下午在記者會表示，民眾一直關注該計畫是否會讓港府破產，「我們已經研究過，結論是不會」。

港府估算該工程造價約6240億港元，包括填海造島和相關基礎建設3510億港元（約新台幣1.3兆元）；興建連接「明日大嶼」和大嶼山、港島的6條道路和鐵路2730億港元（約新台幣1兆元）。港府引用香港測量師學會的估算，稱人工島賣地收益估算，上限為1兆1430億港元（約新台幣4.4兆元），下限為7070億港元（約新台幣2.7兆元）。

但香港建築、測量、都市規劃及園境界前立法會議員姚松炎質疑，政府的估算故意漏報及低估，包括未有計算利息支出及通脹情況，估計最後造價可達近兆港元。新民主同盟范國威也認為港府低估造價，稱政府大型基建工程都有超支及延誤情況，會超支2至3成，甚至更多，批評「明日大嶼」會挖空港府「庫房」，分掉其他民生資源。

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