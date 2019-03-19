有錢免坐牢！ 泰國富豪盜獵黑豹 交保獲釋引眾怒

2019-03-19 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕泰國建築大亨普利姆猜去年因盜獵黑豹被捕。他今日被判處16個月徒刑，但在等待上訴期間卻得以交保獲釋。泰國民眾認為國家執法不公，總是優待政商民流，引發民眾不滿。

綜合外媒報導，普利姆猜（Premchai Karnasuta）是義大利泰工程公司（Italian-Thai Development, ITD）的執行總裁。該公司曾協助建造曼谷的輕軌公共運輸系統（BTS），及泰國的蘇凡納布（Suvarnabhumi）機場等主要基礎建設。普利姆猜更在2016年被福布斯列為泰國最富有的50位富豪之一。

2018年2月，普利姆猜和他的司機及廚師在一座國家公園遭到逮捕。當時管理員在他們的營地發現槍枝及動物屍體。包括一隻野雞、一頭紅鹿以及一張黑豹皮毛。普利姆猜遭到逮捕後，外皮被殘忍剝除的黑豹照片在網路瘋傳。

普利姆猜後來並未因持有黑豹屍體遭定罪，而是因盜獵相關的3項罪名被判刑。包括未經允許攜帶槍支武器、唆使他人在野生動物保護區打獵、未經允許非法佔有野生動物殘骸等。

普利姆猜今日被判處16個月徒刑，不予緩刑。法院也要求普利姆猜及其同夥共同賠償200萬泰銖（約新台幣195萬元）損失。但因法庭不認為普利姆猜有逃亡的可能性，因此讓他以40萬泰銖（約新台幣39萬元）交保獲釋。

在泰國因為盜竊而遭到逮捕十分常見，但權貴們很少受到制裁。這讓民眾非常憤怒，認為國家的執法有所偏袒。

逮捕普利姆猜的公園護林員Vichaen Chinnawing被泰國媒體譽為英雄，他說：「在這種情況下，我已經盡力了。如果死豹的靈魂知道，牠會感激的。」

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