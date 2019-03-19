與年輕女生「混浴是美好回憶」 旅館業者挨批性騷擾

2019-03-19 22:32

〔即時新聞／綜合報導〕日本一名青年旅館業者8日在推特貼文，提到曾有男性顧客表示，在男女混浴的溫泉中遇見年輕女生，是他們一輩子的美好回憶。對此，許多網友強烈反彈，認為有物化女性的嫌疑，事後業者也在17日刪文並出面道歉。

據《朝日新聞》報導，在九州知名溫泉景點由布院經營青旅的44歲業者，他在推特中提到：「昨天有4名男同學來投宿，在詢問由布院哪裡好之後，他們立刻回答『下湯（下ん湯）』，那是由布院町內唯一的公共混浴溫泉。他們在入浴時有年輕女生進來。這已然成為一輩子的回憶。希望讓全世界的女性們知道，各位具備著極大的魅力！」

推文公開後，網友群起批評「女性不是觀光資源」、「明顯是性騷擾」，業者直到17日打開推特時，才發現事件延燒嚴重，趕緊出面道歉，表示自己當初寫這些內容時過於輕率，強調絕對沒有輕視女性或是性方面的想法。到了18日上午，他再次發文：「深感自身不足，深切進行反省。」同時前往當地觀光協會各單位致歉。

報導指出，該業者不擅長使用科技工具上網，是為了讓青旅官網瀏覽人數增加，才從前幾年開始學習使用推特。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/