越洋人工生殖暗著來？ 孟買機場查獲走私人類胚胎

2019-03-19 19:24

〔即時新聞／綜合報導〕印度孟買機場近日查獲一起特殊走私案，一名馬來西亞男子在行李箱藏了一個裝了人類胚胎的氮氣罐，試圖將這個冷凍胚胎送到當地一家高級人工生殖診所。

綜合外媒報導，這名馬國男子16日在孟買機場被發現走私人類胚胎而遭到逮捕。據涉案男子聲稱，他在過去18個月已進行10次走私行動，並帶官員到他運送胚胎的目的地，一家位於孟買班德拉（Bandra）的人工生殖診所「Indo Nippon」。

負責此案的印度稅收情報署（DRI）官員懷疑，這些走私胚胎可能是要移植到印度代孕人的子宮裡，因為印度代孕費用較低。該國有關人工生殖的規定相當模糊，但印度明定，除了研究以外，禁止進口胚胎。

該診所的聯合創辦人甘地（Goral Gandhi）在收到DRI的傳票後，週一到孟買的法院報到。她的律師向法庭否認涉入此案。但DRI律師指出，他們在馬國男子的手機發現簡訊，表明該診所就是送貨地點。

法官要求甘地週五到DRI辦公室接受訊問。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/