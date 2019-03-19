罕見！巴西總統訪CIA總部 CIA回應外媒「不予置評」

2019-03-19 16:35

〔即時新聞／綜合報導〕有「巴西川普」之稱的巴西總統波索納洛（Jair Bolsonaro）本週展開訪美行程，將於19日與美國總統川普會晤。波索納洛18日造訪美國中央情報局（CIA）總部，並在那裡舉行會議，外媒指出，外國領導人訪問美國大型情報機構相當罕見。

《法新社》報導，巴西總統波索納洛的兒子、巴西國會議員愛德華多·波索納洛（Eduardo Bolsonaro）18日主動在推特上披露了巴西總統的CIA之行，他在推特上說：「我現在要和總統、部長們一起去CIA，世界上最受尊敬的情報機構之一，這將是個與頂級專家和技術人員討論區域問題的絕佳機會。」

報導指出，外國領導人訪問美國的大型情報機構相當罕見，CIA拒絕證實或否認此次訪問，對於誰訪問位於維吉尼亞州的CIA總部，表示「不予置評」。

一位巴西消息人士稱，波索納洛在那裡討論了組織犯罪、非法毒品貿易以及其他對巴西國安機構很重要的問題，但無法確認波索納洛是否與CIA局長哈斯佩爾（Gina Haspel）在那裡見面。

另外，訪問CIA總部的前一天，波索納洛於17日晚間與前白宮首席策士班農（Steve Bannon）、《華爾街日報》專欄作家米德（Walter Russell Mead）、美國保守黨聯盟主席施拉普（Matt Schlapp）等人在巴西駐美大使館共進晚餐。

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