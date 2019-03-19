比基尼遭狗狗叼走 正妹尷尬在沙灘上「裸追」

2019-03-19 17:48

〔即時新聞／綜合報導〕這下糗了！國外一名女子在沙灘上放鬆休息時，突然竄出一隻小狗將她的比基尼叼走，讓她只得裸著上身，尷尬地在沙灘上狂追。

一名網友昨（18）日在論壇《Reddit》上分享了短片，只見影片中一隻黃色小狗叼走了該名女子的比基尼，當這名苦主急於追回她的比基尼時，小黃狗更開心地認為女子是想跟她玩遊戲，不僅卯起來在沙灘上狂奔，還又跳又轉地狂甩比基尼，讓女子又是好氣，又是好笑。

網友看了影片也通通笑歪，紛紛留言表示「幹得好，狗狗！」「這樣做就對了」、「謝謝這隻狗狗」、「太聰明啦，狗狗」、「天殺的色狗，但是幹得好」、「瞧牠開心的，甩成那樣lol」。

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