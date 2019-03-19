《復仇者聯盟4》海報演員名獨少她！ 網罵翻漫威急更正

2019-03-19 15:23

〔即時新聞／綜合報導〕漫威電影宇宙第三階段高潮《復仇者聯盟：終局之戰》（復仇者聯盟4），正式預告與海報日前曝光，立刻引發各界熱議，不過有眼尖的網友發現，海報上獨少1人名字，遭網友罵翻，漫威連忙更正釋出修正後的海報。

綜合外媒報導，《復仇者聯盟：終局之戰》海報曝光，海報上都是前一集在薩諾斯彈指後的倖存者，同時海報上方也寫上這些演員的名子，不料有眼尖的網友發現，由戴娜葛里拉（Danai Gurira）所扮演的瓦干達朵拉親衛隊侍衛長奧科耶（Okoye）竟沒寫在海報上。

奧科耶是少數在前一集倖存下來的人物，同時也出現在《終局之戰》海報上，連沒出現在海報上的「小辣椒」葛妮絲派特蘿都有寫在海報上，但身為唯一一名出現在海報上的黑人女性，竟被忽略，遭網友嚴詞指責：「連火箭浣熊配音都寫上，為什麼不寫她」、「她是這張海報上唯一的黑人女性，給我尊重人家」。

遭網友罵翻的漫威也立刻緊急修正，在推特上發布新海報，將戴娜葛里拉寫在海報上，漫威說：「她一直都應該在那邊，請看漫威官方《終局之戰》電影海報」，並標註上「瓦干達萬歲」（#WakandaForever）。

被網友罵翻後，漫威緊急修正海報，將戴娜葛里拉名子標上（右三）。（圖擷自Marvel Studios Twitter）

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