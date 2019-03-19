黑盒子揭密！衣航、獅航空難在這一關鍵「非常、非常相似」

2019-03-19 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕衣索比亞航空1架波音737 MAX8客機10日起飛不久墜毀，是繼去年10月底印尼獅航墜海後，同型客機在半年內所發生的第二起重大空難，引發各界質疑飛機本身是否有瑕疵，國際也紛紛停飛該型客機，調查人員透露，據黑盒子紀錄顯示，衣航墜毀客機的「攻角」（Angle of attack）與獅航空難「非常、非常相似」。

據《路透》報導，1名消息人士指出，調查人員發現，衣航所墜毀的波音737 MAX8客機，與印尼獅航墜海的同型客機，兩個在一個關鍵的飛行角度上存在著驚人的相似之處，這無疑加大了波音公司的壓力。

熟悉調查的知情人士透露，據駕駛艙通話紀錄器（CVR）的分析顯示，衣航墜毀客機的攻角數據與去年10月份印尼獅航空難「非常、非常相似」（very, very similar），攻角是飛行的基本參數之一，衡量氣流與機翼之間的夾角，若攻角過高，飛機恐出現失速情況。

安柏瑞德航空大學教授巴洛格（Clint Balog）表示：「若是這種情況，獅航和衣航空難的確可能存在關聯」，但他強調目前還在初步調查階段，仍無法過早下定論。

報導指出，駕駛艙電腦對明顯存在缺陷的攻角傳感器做出反應，是目前獅航空難調查的調查核心。

這兩起空難，外界將矛頭指向新飛控系統「機動特性增強系統（MCAS）」，其可旋轉飛機的水平尾翼，讓機頭朝下以免失速；但該系統實際能轉動水平尾翼的幅度高達原始安全分析報告所提的四倍，且無需機師操作，被設計成自動啟動。

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