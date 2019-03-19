花上千萬買「露天」別墅附「泳池」 強國女傻眼了！

2019-03-19 08:35

〔即時新聞／綜合報導〕買房是人生大事，讓人興奮，但是中國一名陳女士花了300萬人民幣（約新台幣1350萬元）買別墅，在交屋那一刻卻傻眼了，因為她發現自己買的別墅竟然沒有屋頂，是名副其實的「露天別墅」，且一進屋發現到處積水，成了一個個小池塘。

綜合媒體報導，陳女士花300萬人民幣買了福州寶龍森鄰龍泉山莊的一棟別墅，日前建商通知交屋，她這時看見別墅竟然沒有屋頂，室內到處淹水，讓她匪夷所思，跟她買房前看到裝修好的樣板屋差很大，因此拒絕收屋。

陳女士詢問建商，對方卻回應，屋頂是「贈送的面積」，要蓋的話就算產權面積。這時她才想起，建商說過，沒有房頂的面積是贈送的，沒有產權，也不會加蓋屋頂，當時她沒有經驗也急於買房，就忽略了。

龍泉山莊的建商向媒體聲稱，別墅是按照規劃設計施工，大部分都已驗收通過。交屋前曾在屋頂搭建遮雨棚，不過施工團隊離開時拆掉，才使別墅積水。最後建商同意先抽走積水，雙方暫時達成共識。

「露天別墅」的消息引起中國網民關注熱議，紛紛表示「不可思議」、「終於可以有個室内游泳池了」，也有人痛罵建商太過分，「太滑稽了，沒屋頂能算是房子嗎？」

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