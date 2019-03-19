荷蘭電車槍擊案3死9傷 全城大搜捕逮到1名凶手

2019-03-19 07:21

〔即時新聞／綜合報導〕荷蘭中部烏得勒支省（Utrecht）省會烏特勒支市18日發生電車槍擊案，一名槍手在輕軌列車上開槍掃射民眾，致3死9傷，凶手開窗逃走，但在警方全城圍捕下，證實已經逮獲1名疑凶。

綜合媒體報導，當地時間週一上午10時45分，烏得勒支1部電車列車上遭到血洗，警方快速到達現場，一度疑似與凶手對峙，反恐部隊包圍一棟大樓，同時，當地學校被下令全部緊密門戶，而清真寺、機場和其他重要基礎設施全部強化維安等級，整個城市陷入全城搜捕的警戒狀態。

警方在Twitter公布涉案男子照片，是一名37歲的土耳其男子，初步了解，這名疑凶曾因涉嫌與回教極端組織「伊斯蘭國」有關聯而被捕，數年前獲釋，且與荷蘭一椿姦殺案有關。

由於紐西蘭基督城上週五才發生恐攻濫射事件，奪走50條人命，才短短3天，荷蘭再生疑似恐攻的電車掃射事件，引發當局緊張。

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