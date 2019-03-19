荷蘭槍擊案 土耳其媒體：嫌犯疑因家庭糾紛開火

2019-03-19 03:36

〔中央社〕荷蘭烏得勒支巿發生槍擊案，至少3死多傷。安納杜魯新聞社引述土耳其裔嫌犯塔尼斯親人報導，家庭糾紛導致他在路面電車上對一位親人開槍，連帶傷及挺身調解的其他人。

荷蘭警方稍早表示，烏得勒支巿（Utrecht）這起槍擊可能是恐怖攻擊，正在追捕37歲土耳其裔男性塔尼斯（Gokmen Tanis），並公布他的照片。

安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，塔尼斯已經被捕。警方後來告訴當地媒體，正朝非恐怖主義動機方向偵辦本案，有可能是一起家庭糾紛。

土耳其廣播電視公司國際頻道（TRT World）引述荷蘭檢方報導，「家庭因素」或許是這起槍擊案可能的動機。

不過半島電視台（Al Jazeera）報導，槍手開槍動機不明。警方表示，無法排除「恐怖主義」的可能性。

據荷蘭媒體報導，塔尼斯有一長串犯罪紀錄。烏得勒支RTV廣播電視台（RTV Utrecht）報導，他的暴力與非暴力前科「罄竹難書」，曾數度遭到拘留。

土耳其「每日晨報」（Daily Sabah）網站引述報導指出，塔尼斯據聞2013年12月曾在烏得勒支巿卡那列尼蘭區（Kanaleneiland）一間公寓對空鳴槍，遭依殺人和攻擊兩項罪名進行偵訊和調查。卡那列尼蘭區與今天槍擊案發地相當接近。

荷蘭「烏得勒支日報」（Utrechts Nieuwsblad）報導，塔尼斯兩週前才因遭控2017年強暴未遂而出庭。

另外他還有威脅婦女、辱罵婦女、羞辱和威脅警察、偷竊單車、竊盜、酒駕或受藥物影響駕駛、在拘留室裡小便等前科，不過總是得以獲釋。報導提到的相關前科未獲烏得勒支警方證實。

英國廣播公司（BBC）土耳其語網引述一位住在烏得勒支的土耳其商人報導，塔尼斯1981年生於土耳其中部約斯加特省（Yozgat），曾赴車臣參加戰爭。

這名商人指出，塔尼斯多年前曾因疑似與伊斯蘭國（IS）有關連而被捕，後來獲釋，並說塔尼斯生性孤僻，不跟土耳其人社群往來。（編輯：陳彥鈞）

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