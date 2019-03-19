節日變忌日！ 英飯店發生踩踏意外 3青少年死亡

2019-03-19 00:15

〔即時新聞／綜合報導〕英國北愛爾蘭的庫克斯鎮（Cookstown）一家飯店17日晚間發生推擠意外，造成3名青少年死亡，另有多人受傷送醫。事故發生的確切原因仍在調查中。

《BBC》報導，警方表示，飯店當時正在慶祝傳統節日「聖派翠克節」（St Patrick's Day）。根據現場目擊者的說法，這間飯店的迪斯可舞廳是當地最受歡迎的，經常吸引大批顧客。

目擊者表示，當晚所有人都在外面等著舞廳開門，部分群眾開始推擠，隨後每個人開始來回搖晃。目擊者稱事故發生時，「突然有一個人衝向前，接著整個隊伍都亂掉了，許多人都倒在地上」。

目擊者說，他和其他人一起倒在地上，有將近20分鐘無法移動，稱現場有超過100人倒在地上。

這場事故造成一名17歲的女孩和兩名16歲、17歲的男孩死亡，另有一些青少年正在醫院接受治療。

對此，警方遺憾表示：「聖派翠克節本該是個令人開心的節日，但卻以如此可怕的悲劇告終」。

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