看片學開飛機惹禍？ 波音737MAX8客機5月內奪346人命

圖為波音737 MAX8客機。（法新社檔案照）

2019-03-18 23:17

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國航空公司日前證實，持有舊款波音737機型「通用檢定證」的機師，只需接受1小時影音教學等培訓，就可轉飛MAX系列客機；美國航空機師協會一名機師坦承，轉飛MAX系列客機的訓練只是在iPad上進行1個多小時的課程。

美國航空暨西南航空聯合機師協會指稱，波音公司、美國聯邦航空總署（FAA）並未要求機師必須就轉飛波音737 MAX系列客機，進行模擬飛行訓練，且該協會遲遲未收到波音737 MAX系列的模擬機。

美國《紐約時報》報導，聯合航空公司的波音機師在駕駛737 MAX系列客機前必須接受的2小時iPad課程，以及必讀的13頁手冊當中，完全沒有提及MAX系列的新飛控系統「機動特性增強系統（MCAS）」。

印尼獅航去年10月底一架波音737 MAX8客機失事墜海，造成189人罹難；衣索比亞航空公司本月10日再有一架同型客機墜毀，機上157人全數身亡。5個月內接連發生2起空難，讓該機型的安全性備受質疑，遭全球逾70國下達禁飛令。

波音737 MAX系列客機新增的「機動特性增強系統（MCAS）」，被質疑與接連2起空難有關；MCAS可以旋轉飛機的水平尾翼，讓機頭朝下以免失速，且無需機師操作。

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