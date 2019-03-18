中國再「滅佛」！世界最大銅坐佛像被毀

2019-03-18 22:16

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國當局去年以來加強打壓宗教，無數寺院、道觀、教堂等宗教場所被摧毀，佛像被砸爛。據中國宗教自由和人權狀況雜誌《寒冬》（Bitter Winter）18日揭露，位於山西省長治市襄垣縣仙堂山的世界最大銅坐佛像，已於去年3月被拆毀。

據了解，這座釋迦牟尼銅坐佛像高59公尺，萬佛壁底座高14公尺，內展覽佛像幾千餘尊，連同基座總高88公尺，相當於22層大樓，由私人投資3.8億元人民幣（約台幣17億4千萬元）建造。佛像於2009年開始興建，2018年即將完工時，被中共中央統戰部和國家宗教事務局以違反宗教條例、違規建造佛像為由下令拆除。

據當地村民透露，從去年1月開始當局就下令拆除佛像，期間仙堂山被封山，當局威脅該景區負責人不拆除佛像就要將他逮捕。迫於無奈，該負責人花費200多萬人民幣鉅資找人拆除佛像，拆除工作持續兩個多月。

拆佛像造成景區巨大經濟損失，因拖欠建築公司的錢，導致景區內正在修建的多處建築物都被迫停工。景區一名工作人員表示，他自去年9月起就領不到工資了。

《寒冬》日前才報導，57.9公尺，位於河北石家莊平山縣皇安寺後殿的山壁的全世界最高摩崖石刻觀音像，已於上月2日被以爆破炸毀。

中國「滅佛」的行徑不斷被曝光，不禁讓人聯想到文革時期紅衛兵闖進寺廟，砸毀一切佛像的殘暴行徑。一名佛教徒告訴《寒冬》，當局大肆拆毀佛像是擔心宗教造像過多，會強化民眾的宗教意識，增加信教人數，這是當局無法容忍的。

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