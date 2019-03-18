天價破紀錄！比利時賽鴿「阿曼多」賣出逾4千萬

2019-03-18 23:39

〔即時新聞／綜合報導〕比利時有隻明星賽鴿昨（17）日以破百萬歐元的天價遭中國買家買下，是目前有史以來「最昂貴的鴿子」。

綜合外媒報導，「比利時鴿子天堂」（Pigeon Paradise）網站近日有場為期2周的線上拍賣，直到17日，在即將結束拍賣的前1個小時，有個ID名為「XDDPO」的競標者突然將報價提高了10萬歐元（約新台幣348萬元），到17日中午截止，最終出價為125萬2000歐元（約新台幣4357萬元），打破2017年中國房地產大亨以37.6萬歐元（約新台幣1308萬元）買下賽鴿那丁（Nadine）的紀錄。

這隻被以天價買下的賽鴿阿曼多（Armando）由比利時的福豪斯特（Joël Verschoot）飼養，福豪斯特表示，阿曼多是2017和2018年比利時最頂尖的鴿子，更是2018年全歐最厲害的「長飛選手」，擁有絕佳的方向感和側翼力量。雖然大家都預料到阿曼多一定會破那丁的拍賣紀錄，但沒有人預期最後會以百萬歐元的天價售出。

據報導，阿曼多的買主是中國人，不過拍賣網並未透露其身分，之後阿曼多很有可能被用去培育更多的冠軍鴿。

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