為了耍帥 澳洲男子讓自己的耳蝸被挖除

2019-03-18 23:10

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲有名男子故意讓自己的耳朵內側被挖除，想讓自己看起來更特別。幫他做切除手術的身體修飾藝術家宣稱，這樣並不影響聽力。

據《每日郵報》報導，來自瑞典的身體修飾藝術家麥柏特（Chai Maibert）16日在臉書上傳1張照片，照片中，澳洲男子兩耳的耳蝸被挖除，耳垂處也各挖了個大洞。

麥柏特稱，手術完成後，可能會影響當事人辨識聲音方向的能力1至2周，直到大腦重新適應，之後情況就會改善。麥柏特更進一步宣稱：「我們的耳朵並沒有『捕捉』聲音，不然以前我們的耳朵更大，為什麼我們還必須用手摀住我們的耳朵以聽得更清楚？」

據了解，麥柏特在斯德哥爾摩經營知名工作室「CALM Body Modification」，他的作品時常受到讚賞。不過這次的作品「切除耳蝸」對某些網友來說衝擊力太強，因此有不少網友質疑麥柏特聲稱「不影響聽力」的說法，還有人留言諷：「我代表所有白人替他（麥柏特）道歉，他不知道他做了什麼。」

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