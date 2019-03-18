東京奧運主辦權買來的？ 日奧會主席涉賄 傳明宣布辭職

2019-03-18 20:46

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京奧運明年將登場，但日本奧會（JOC）主席竹田恒和卻深陷涉嫌幫東京拉票申請奧運的賄賂醜聞，據消息人士透露，竹田恒和將在明（19）日宣布辭職。

日本《共同社》報導，71歲的竹田恒和擔任日奧會主席長達18年，他否認在東京申請奧運和帕運主辦權過程中有任何不當行為，但預計他將在日本奧會董事會議上表達辭職的意圖。

目前不清楚竹田恒和是否會在今年6月第10個任期結束前離職。竹田自2001年起擔任日奧會主席，他先前獲得豁免被「就任（主席）時未滿70歲」內規限制，可再次競選主席一職。

法國司法單位懷疑竹田恒和2013年在申辦2020年東京奧運時，行賄與國際田徑總會前主席兒子有關的新加坡公司，涉及金額約280萬新加坡元（約新台幣6300萬元）。

同樣是國際奧會委員的竹田恒和表示，向新加坡公司支付款項，是基於諮詢協議的合法款項。法國已於去年12月啟動程序展開正式調查。

日本東京在2013年擊敗西班牙馬德里和土耳其伊斯坦堡，獲得2020年奧運會主辦權。

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