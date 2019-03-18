看女子飛機上脫鞋不爽 2名男子暴力鬥毆血濺機艙

2019-03-18 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕習慣在公共場合脫鞋嗎？英國瑞安航空（Ryanair）的班機上於前（16）日爆發一起鬥毆事件，2名男子大打出手，更有勸架民眾的「鼻子都被打歪了」，遭目睹民眾拍下，整件衝突的起因竟是1位女乘客「沒有穿鞋」。

綜合外媒報導，週六（16）瑞安航空一架從蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）飛往西班牙特內里費島（Tenerife）的班機上發生一起激烈鬥毆案件，遭旁觀乘客拍下。影片中只見尖叫頻傳，雙方猛力出拳，空服員竭力拆散2名男子。

據了解，兩人鬥毆持續20多秒，後被空服員及其他乘客拉開。期間一名勸架的乘客遭受波及，鼻子被「打歪」，鼻血四濺。根據目擊者轉述：「一切只是因為一位女性去上廁所時沒穿鞋……。」其中一名肇事的酒醉男子不能接受該女子脫鞋行徑，女子男友前來護航遂發生爭執，飛機一落地，兩男直接開戰。

瑞安航空發言人向大眾表示，該航班安全抵達，兩名男子遭西班牙警方逮捕調查。

相關現場影片如下：

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/