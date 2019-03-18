印尼網美背對岸邊拍照 下秒巨浪襲來險變「亡美」

2019-03-18 21:54

〔即時新聞／綜合報導〕拍照時要注意周遭環境的變化，以免有突發的意外發生，印尼有1名女子日前到峇里島的著名景點倫邦岸島（Nusa Lembongan）岸邊拍照時，被巨浪吞沒，整個人被捲入大海中，所幸最後獲救上岸，而這恐怖的一幕也被旁邊的路人拍下，並上傳到網路中，引起網友的討論。

根據《Tribun Bali》報導，影片中身穿粉紅色洋裝的女子站在岸邊背對海面張開雙手，露出開懷的笑容，準備留下美麗的紀念照，沒想到下一秒巨浪襲來，該名女子瞬間消失在畫面中，周遭的人也發出尖叫，幸好女子最後被救到岸上，除了有輕微的擦傷外，整個人因驚嚇過度而臉色慘白和面無表情。

據報導指出，倫邦岸島岸邊海況險惡，常有浪高4公尺以上的巨浪打在岸邊，導致許多船隻不在該區提供服務，不過該地點也沒有任何告示牌警告遊客，當局則對此表示，「目前已對相關事件處理中，並呼籲造訪此地的遊客不要太靠近岸邊，盡可能讓此類情事不再上演。」

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