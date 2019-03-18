中國新疆反恐白皮書：5年抓1.3萬人 「再教育營可請假」

2019-03-18 16:34

〔即時新聞／綜合報導〕國際社會同聲譴責中國政府壓迫新疆人權，對此中國國務院今（18）日發表《新疆的反恐、去極端化鬥爭與人權保障》白皮書，主張「依法嚴厲打擊恐怖主義和極端主義」，並稱自2014年來已經在新疆逮捕近1.3萬「恐怖份子」，而「再教育營」則是寄宿制管理的教培中心，學生可請假回家。

報告書全文逾1.5萬字，正文分別是「新疆是中國領土不可分割的一部分」、「恐怖主義、極端主義在新疆的由來」、「暴力恐怖和宗教極端行為嚴重踐踏人權」、「依法嚴厲打擊恐怖主義和極端主義」、「堅持把預防性反恐放在第一位」、「探索出反恐、去極端化的有益經驗」，以及「積極參與反恐國際交流與合作」。

而針對外界質疑中國以高壓政策思想改造維吾爾族人的「再教育營」，白皮書則指稱當局「依法設立教培中心」，充分保障憲法賦予公民的學習和使用國家通用語言文字的權利，為其提供學習條件，針對學員不同程度地受宗教極端思想影響的問題，將去極端化納入教育培訓全過程，擺脫了恐怖主義和宗教極端思想的影響和控制。

白皮書甚至還表示：「教培中心實行寄宿制管理，配備輔導員、醫生和後勤服務管理人員等，保障學員正常學習生活。學員可定期回家，有事請假」、「教培中心根據國家法律規定，實行教育與宗教相分離，在校學員不得在校內組織、參加宗教活動」。

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