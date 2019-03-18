囂張！Reddit疑成中國網軍新戰場 發言「反中」會被攻擊

2019-03-18 12:19

〔編譯成良／綜合報導〕中國網軍潛伏台灣PTT興風作浪帶風向，如今有美國PTT之稱的大型網路論壇「Reddit」也傳出遭中國「五毛大軍」大舉入侵！

全美流量排名第五的Reddit上月傳出將由中國網路龍頭騰訊出資入股後不久，就出現大量疑是中國網軍的新帳戶，並有組織地在中國相關的討論貼文內散佈政治宣傳以及明顯有利於中國政府的言論，令網友叫苦連天。

有Reddit網友抱怨，在加拿大的 Subreddit（子討論區）中，大量疑似中國網軍在有關華為和孟晚舟事件的貼文中留言轟炸，並攻擊批評中國政府的其他留言者，其他主「戰場」還包括六四天安門事件、中國通訊設備廠商華為，以及有關法輪功的討論區，都傳出中國網軍帶風向的跡象。

消息人士向網路媒體BuzzFeed表示，有更多新建的帳戶向批評中國的貼文給予「負評」（downvote），發表支持中國的觀點，並攻擊批評中國的人，而涉及敏感議題如天安門廣場、華為等的貼文，也會被支持中國的帳戶洗版，而且越來越頻繁和粗暴，情況已經遠超俄羅斯的類似行為。

一些Reddit網友則直言，他們現在除了需要面對俄羅斯的輿論滲透之外，又要面對中國網軍留言轟炸，實在令人相當困擾。

一名網友說：「我們的新聞自由和開放的網際網路正被對手利用來顛覆民主，相當諷刺。」

Reddit 方面表示，他們調查後還未發現平台上有組織操控內容的情況，要分辨留言來自真心愛國的用戶還是受組織操控的帳戶並不容易，目前已經有規定禁止註冊少於20天的新用戶留言，對問題有一定幫助。

報導提到，雖然沒有證據表明Reddit的親中活動與中國政府或中共有關，但中國問題專家利明璋（Bill Bishop）向BuzzFeed表示，這些行徑與北京當局積極在中國以外地區控制「論述」（narrative）的行動吻合，透過凝聚所謂的「更大話語權」，控制與中國有關的話語和對話。

中國網軍一向勢力龐大，可以翻牆到在中國被封鎖的不同平台，包括臉書（Facebook） 和 Reddit 等等，以大量帳戶來發出支持中國官方說法的言論，宣傳中國軟實力。最近Facebook與旗下社群媒體Instagram已共同對四家出售假帳號、按讚數以及粉絲數的中國公司提起訴訟。

Reddit 傳出遭中國網軍入侵。（取自BuzzFeed網站）

上月傳出中資將入股Reddit ，有網友PO出聲援台灣獨立的Reddit照片，引發熱議。（圖片擷取自Reddit）

不滿中資有意入股Reddit，網友惡搞中國國旗。（Reddit）

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