日本加強西南諸島防禦 能與雄風2共同封鎖中國海軍

2019-03-18 12:45

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年來積極擴張影響力，軍艦、軍機頻頻進出宮古海峽、接近釣魚台海域，加強「西南諸島防禦力」是日本自衛隊目前的重點項目，今年3月底西南諸島多個軍事基地將陸續啟動，屆時防空、反艦飛彈將能確保海域安全，甚至與台灣互為掎角，保衛台灣東部海域。

據《日本時報》報導，日本陸上自衛隊位於九州鹿兒島縣的奄美市和瀨戶內町的基地將於26日正式投入使用，奄美部署地對空飛彈、瀨戶內町則配置反艦飛彈，另外沖繩宮古島將在今年部署防空、反艦飛彈，石垣島同時開始建設自衛隊基地，而早在2016年與那國島也部署專精兩棲作戰，負責奪島任務的水陸機動團，日本西南諸島防禦網儼然成形。

報導指出，從奄美大島開始延續到琉球群島、先島群島等諸多島嶼，幾乎和封鎖中國的戰略「第一島鏈」重合，形成日本「第一島鏈」的堡壘，封鎖中國海軍通道，日本一位高級軍官表示，「我們的目標是透過展現奪島部隊的實力，來增加軍事威懾」。

中國媒體認為，日本除了增加西南諸島防禦例外，加強宮古島的防禦，能與距離僅300公里的台灣互為掎角，一旦爆發台海衝突，宮古島上的反艦飛彈能迅速部署到石垣島、與那國島，與國軍部署在花蓮的「雄風二型反艦飛彈」合力封鎖台灣東部海域。

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