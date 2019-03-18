死前試圖對抗 巴基斯坦表揚紐西蘭恐攻罹難英雄

2019-03-18 00:15

〔中央社〕紐西蘭基督城（Christchurch）2座清真寺15日發生恐怖攻擊案，造成50人死亡，其中巴基斯坦裔罹難者拉希德身亡前據信試圖對抗槍手，英勇行為將在原生國家獲表揚。

清真寺恐攻案罹難者包括來自世界各地的移民，巴基斯坦外交部已證實有9名巴基斯坦公民死於15日的恐攻案。巴國總理伊姆蘭汗（Imran Khan）今天表示，將表揚公民拉希德（Naeem Rashid）的勇氣。

恐攻過程的影像紀錄顯示，當清真寺信眾四處奔逃時，有名男子接近槍手，但遭擊斃。這名男子據信即是拉希德。

雖然這名男子的面容在影像中並不清晰，且他的身分尚未經最終確認，伊姆蘭汗已在推特（Twitter）上發布貼文指出：「巴基斯坦以拉希德為榮。他在試圖對抗白人至上主義恐怖分子時殉道了。他的勇氣將受國家獎章表揚。」

拉希德的兒子也死於基督城清真寺恐攻。拉希德的哥哥阿蘭（Khurshid Alam）告訴法新社，他以自己的弟弟為榮。

巴基斯坦官員證實，恐攻案28歲澳洲籍凶嫌塔倫（Brenton Harrison Tarrant）曾在去年10月造訪巴國風景優美的北部地區，待了超過一週。

一位曾見過塔倫的旅社老闆胡笙（Syed Israr Hussain）表示，他對塔倫的印象是「正派、安靜」。

胡笙對塔倫印象特別深刻，因為塔倫曾與他分享，自己如何被所見所聞感動：「塔倫曾聽聞許多關於巴基斯坦的負面資訊，但他發現，一切正好相反。」

胡笙對塔倫成為紐西蘭清真寺屠殺案凶嫌感到「震驚」。

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