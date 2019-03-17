中國奶粉又出問題 黑龍江有奶粉被驗出阪崎腸桿菌

2019-03-17 23:46

〔即時新聞／綜合報導〕中國近期又出現問題奶粉，中國黑龍江有家奶粉生產商出品的奶粉，遭當局檢驗出有致死率極高的阪崎腸桿菌；雖然事後生產商已緊急下架並回收問題奶粉，但仍有超過6成的問題奶粉尚未收回。

綜合外媒報導，這次出問題的奶粉由黑龍江農墾英博華威乳業生產（簡稱「華威乳業」），中國國家市場監督管理總局在3月7日發布通告，指出華威乳業出產的「每嘉嬰兒配方奶粉」，被檢驗出含有致命的阪崎腸桿菌；阪崎腸桿菌是種致病菌，若有嬰兒遭感染可能引發菌血症、腦膜炎和壞死性小腸結腸炎，引發的相關疾病有很高的致死率，達達40至80%。

雖然華威乳業曾對結果提出異議，但黑龍江省市場監管局對異議不予認可，並在3月13日發布通告指出，華威乳業在該批次問題奶粉共出產834罐、約667.2公斤，這批價值約2.9萬人民幣（約13萬新台幣）的問題奶粉已全數上架，沒有庫存；經緊急下架與回收後，僅成功收回260罐，有超過6成的奶粉已被消費者買走，難以完全回收。

目前華威乳業已被當局勒令停產並進行整改，中國網友也痛批「在天朝，很正常」、「還安全活著的孩子是不是該感謝奶粉不殺之恩」、「不是說國產奶粉質量全球最好麼？」、「所以說就怪不得家長買進口奶粉啦！」。

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