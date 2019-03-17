東京福祉大學驚爆743名留學生失蹤 包括中生、越南學生

2019-03-17 15:00

〔即時新聞／綜合報導〕人都跑去哪了？東京福祉大學擁有全日本第二多的外國學生，其中包含不少中生、越南、尼泊爾學生等等，不料卻傳出近兩年內有743名留學生下落不明，目前日本法務省入國管理局與掌管大學事務的文部科學省已介入調查。

綜合日媒報導，東京福祉大學的外國學生總人數在這幾年來急速增加，2014年5月還只有596人，到了2015年就變成1403人，2016年更多了一倍左右到了3000人，2017年達到3733人，去年則來到了5133人。放眼全日本，只比早稻田大學的5412名外國學生少一點而已。

原來，東京福祉大學從2016年開始，就一直在開設以學習日語為主的「預備課程」，所招收的外國留學生念完一年並通過考試就可正式到各學科上課。

然而，光是去年所招收的3179名中國、越南等外國學生，就有688人從未上過課、313人無法延長居留，因此紛紛遭到退學。此外，2016年退學的264人中，有259人目前「去向不明」；2017年退學的493人裡，有484人也是「去向不明」，總共743人失蹤。

據了解，這些學生目前有數十人仍然非法居留在日本並且非法打工。一名被記載為「去向不明」的蒙古留學生就透露，他上課後發現和自己想像中的課程有差距，因此就跑去外面工作了，目前正從事搬家的行業。

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