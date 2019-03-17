世界上最短的高速公路！ 號稱只有1公尺長...

2019-03-17 09:46

〔即時新聞／綜合報導〕羅馬尼亞33歲連鎖速食店老闆曼達奇（Stefan Mandachi），近來自掏腰包花了4400歐元（約新台幣15萬元）蓋了一條號稱只有1公尺長的高速公路，用來諷刺羅馬尼亞的高速公路總長幾乎是全歐盟國家最短的。

據《BBC》報導，這條「世界上最短的高速公路」，興建於在蘇恰瓦（Suceava）一條繁忙主幹道旁邊的土地上。羅馬尼亞土地面積和英國差不多，但全國高速公路加起來只有806公里長。

為了引起輿論發酵，曼達奇舉辦了高速公路「啟用典禮」，並為此次活動命名為「羅馬尼亞想要高速公路」，要求民眾放下手邊工作15分鐘，好好思考羅馬尼亞的公路問題。

啟用典禮當天數有百名支持者前往聲援，把現場擠得水洩不通，曼達奇說，「我們有一個理想，那就是擁有高速公路。」

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