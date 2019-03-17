超市驚魂10秒鐘！狂漢持刀衝進傷人 警察一槍斃了他

2019-03-17 08:38

〔即時新聞／綜合報導〕香港治安惡化，昨天中午，一名被超市趕出門的竊賊，帶著憤怒持刀折返超市，被巡邏的警網看到，一路追捕喝止，可是這名暴怒中的男子不聽，一路逛跑，衝進超市後，一刀砍向超市經理，警察隨後開槍，一槍打死竊賊。

綜合媒體報導，事情發生在香港油麻地一家超市，一名前科犯進入超市內，被超市經理懷疑偷東西趕出門，在附近一家燒臘店搶把刀折返超市，由於他持刀在路上急跑，被巡邏的警網看到，出口喝止他，但他不聽依舊狂跑，警察在後面追趕他，一邊喊他停住，不過沒有效果，後頭警察隨後對空開出兩槍，依舊無法止住。

這名狂漢衝進超市，對著超市經理頭部就砍，隨後趕到的警察立即開槍，子彈貫穿狂漢右胸倒地，當時，超市內有10多名正在購物的客人，嚇的驚慌走避，警察立即封閉超市，並將狂漢、超市經理及看到這一幕受驚的女職員送醫，狂漢送醫不治，其他2人無生命危險。

據目擊者表示，超市內的殺人及槍擊案，前後約10秒鐘。

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