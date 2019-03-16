澳洲籍IS最危險恐怖分子 15日土耳其遭判刑

2019-03-16 22:49

〔即時新聞／綜合報導〕出身於墨爾本的前饒舌歌手普拉卡什（Neil Prakash）在15日被土耳其法庭判刑7年6個月，他曾被冠上「最危險的澳洲籍IS恐怖分子」的名號，在澳洲煽動伊斯蘭教徒進行恐怖行動。

根據《ABC》報導，澳洲政府稱普拉卡什參與策劃恐怖陰謀，其中包括轟炸澳新軍團日，直指他是從中東回來為伊斯蘭國招募人員並煽動恐怖襲擊的頭號人物。27歲的普拉卡什15日未出席庭審，但透過視訊參加流程，他宣稱自己是被迫拍攝IS的宣傳影片和照片，並非他的意願。普拉卡什的律師（Resat Davran）則辯護，他的委託人到敘利亞學習伊斯蘭並幫助他人，並非攻擊穆斯林，也從來無意援助恐怖組織。

土耳其南部城市基利斯（Kilis）的刑事法庭15日宣讀判決書，確立普拉卡什加入IS的罪名，並判處7年6個月刑期，不過，根據土耳其法律，他關2年半便能釋放。但2018年12月澳洲政府因普拉卡什涉嫌加入恐怖組織，已剝奪其公民身分，如果土耳其接受澳洲的引渡要求，普拉卡什可能面臨無期徒刑。普拉卡什的律師表示「我們將上訴要求減刑，因為他表達了悔恨」。

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