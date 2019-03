2019-03-16 22:03

〔即時新聞/綜合報導〕不少人在擇偶時會將外表、收入、個性等條件列為考量,不過 外國最近卻有業者推出一個創新的交友平台,讓用戶透過冰箱的照片來選擇對象。

綜合外媒報導,外國電子業者「三星」(Samsung)最近推出一款名為「Refridgerdating」(冰箱約會)的APP,不過APP用戶要上傳的並非自己的照片與個人簡介,而是自家冰箱內部的照片。如果其他用戶在APP上看到你的冰箱照片、而且很喜歡,就可以與你進行下一步的配對。

這樣的冰箱交友背後的原理其實是「人如其食」(You are what you eat,我們所吃的食物造就了我們),讓大家可以透過自己喜歡的食物去尋找另一半。因此業者希望大家在上傳冰箱照片前,不要特地去整理,而是呈現冰箱最真實的樣貌,如果刻意去整理,就像在感情中有欺騙行為。

