聯合國總部要搬到中國？ 誇張假新聞再攻長輩LINE群組

2019-03-16 23:11

〔即時新聞／綜合報導〕近期一篇「聯合國總部要搬到中國了」的報導，在長輩間的LINE群組廣為流傳，內容指稱，去年美國為了制裁伊朗，不顧阻攔退出聯合國，事後聯合國總部還從紐約搬到中國等謠言，經LINE闢謠機器人「美玉姨」查證後，也清楚指出是假新聞。

在該則新聞中，以「據美聯社報導」等字眼刻意加強讀者信任，內文提到去年美國退出聯合國後，未經同意，私自對敘利亞發射禁用武器白磷彈，使得各國震怒，事後聯合國提出搬離總部事宜並舉行投票，雖然美國得到歐洲26個國家支持，不過最後中國以128票「壓倒性獲得了勝利」。

另外，文中甚至不斷吹捧中國，提到一帶一路政策讓越來越多非洲國家投入中方懷抱，加上中國的「公正態度」解決許多世界難題，更稱聯合國如今不會再被美國控制。

對此，網友紛紛說，「中國又在製造假消息」、「怎麼這麼巧？韓導也準備搬到中國取代習近平耶」、「改天習近平變成聯合國總統也不意外」、「總部而已？聽說全世界各國的總統都要移民中國了呢」、「LINE族群會轉傳這則訊息不是腦殘就是智能不足，可憐的台灣人長期被冼腦到沒有判斷是非真假的能力」。

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